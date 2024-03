Tragedia a Pegli, operaio 45enne cade da un ponteggio e muore

Tragico incidente a Pegli nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 marzo. Un operaio di 45 anni è morto in via Carpenara, in val Varenna, dopo essere caduto da un ponteggio.

È successo poco prima delle 14: purtroppo la caduta, da un'altezza di oltre tre metri dovuta a motivi da chiarire, è risultata fatale e l'uomo - che stava lavorando al rifacimento della copertura di un edificio - è deceduto sul colpo.

Sono intervenuti i Volontari del Soccorso Fiumara, la Croce Verde Pegliese e l'automedica Golf 5, ma purtroppo per il 45enne non c'era più nulla da fare.

Sul posto anche gli ispettori del nucleo ponente Psal di Asl 3 e la polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto: dalle prime informazioni pare che l'uomo, Chokri Bouhali, stesse lavorando in proprio. Lascia una moglie e una figlia di 11 anni.

Cgil: "A Genova già due infortuni mortali sul lavoro in pochi mesi"

"La strage sul lavoro non accenna a fermarsi" commenta la Cgil: se l’anno scorso a Genova sono stati registrati 6 infortuni mortali sul lavoro, quest’anno, secondo gli ultimi dati Inail disponibili, sono già due in pochi mesi. Per il sindacato “le responsabilità di questa strage sono precise: mancanza di investimenti per la prevenzione, il controllo e la repressione uniti alla spasmodica rincorsa del profitto al quale sono assoggettate le imprese, gli effetti del subappalto a cascata. Per questi motivi la Cgil ha chiesto l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro”.

Proprio oggi a Firenze si sono riuniti i delegati di Cgil e Uil sui temi della sicurezza sul lavoro e sono state calendarizzate due mobilitazioni: la proclamazione di sciopero Cgil e Uil per l’11 aprile e la manifestazione nazionale del 20 aprile organizzata da Cgil e Uil sui temi di salute, sicurezza e fisco.

Cisl: "Favorire la cultura della sicurezza e della legalità"

"Siamo convinti che sia necessario investire di più in prevenzione, aumentando il numero di ispettori e favorendo i buoni contratti di lavoro a scapito dei contratti precari. È molto importante, poi, sia fidelizzare i lavoratori e le lavoratrici, coinvolgendoli nei processi decisionali delle aziende, facendoli contare di più di quanto non avvenga oggi, sia favorire la cultura della sicurezza e della legalità nelle aziende, negli enti formativi e nelle scuole" spiegano il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e il responsabile Ast Cisl di Genova Marco Granara, comunicando vicinanza alla famiglia dell'operaio morto.

Dov'è via Carpenara, la mappa

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp