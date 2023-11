Accoltellato e ucciso in casa: rilasciato il fratello, arrestato un 17enne

Cambia il principale indiziato per l'omicidio di Ahmed Chawqui, ucciso accoltellato nel suo appartamento in via dei Pescatori, alla Foce ieri pomeriggio. Dopo aver interrogato il fratello della vittima, trovato a Carignano dalla polizia locale, la squadra mobile nella notte ha fermato un 17enne italiano e lo ha portato in questura in attesa dell'interrogatorio da parte dei magistrati della procura dei minori.

Ahmed Chawqui, un uomo di 55 anni con disabilità che lo costringevano spesso a letto, sarebbe stato ucciso al culmine di un litigio ma se il movente è ancora sconosciuto, le forze dell'ordine escludono la pista della droga.

Ieri sera, intorno alle 18, i vicini di casa hanno sentito le grida di Ahmed e hanno chiamato il 112 ma poco dopo si è fatto il silenzio: prima i tentativi dei militi della Croce Bianca Genovese di salvare l'uomo, poi il decesso al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

L'aggressore, presumibilmente ferito, è fuggito lasciando tracce di sangue sulle scale che portano a corso Aurelio Saffi. Poco dopo, una pattuglia della polizia locale ha fermato un uomo, potenzialmente l'aggressore, mentre camminava in via Fiodor ma era il fratello che ha dichiarato di non trovarsi a casa all'ora del delitto e ha fornito informazioni utili a risolvere il caso.

Gli investigatori sono giunti al nuovo sospettato, il 17enne, attraverso l'analisi del cellulare della vittima e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, gravemente ferita, si è trascinata fino al ballatoio dove è crollata in fin di vita, colpito in almeno tre punti: al torace, all'intestino e alle braccia.

La polizia scientifica ha individuato diverse tracce ematiche sulla scalinata che da via dei Pescatori porta al lungo stradone che dalla Foce arriva a piazza Cavour, confermando l'ipotesi che l'assassino sia fuggito da quella via, chiusa nella serata di ieri per consentire i rilevamenti.