È morta Penelope Please, Miss Drag Queen Italia 2020

Era conosciutissima anche a Genova Penelope Please (all'anagrafe Marco Marras Casu), Miss Drag Queen Italia 2020 e attivista per i diritti Lgbtqia+, mancata all'età di 50 anni a causa di una malattia.

Penelope Please, di origini savonesi (Casu era stato anche parte del direttivo di Arcigay Savona), era nota nell'ambiente underground italiano e anche a Genova - dove aveva lavorato molto - per i suoi eventi in cui si parlava di sesso e seduzione senza tabù e con ironia, spesso in sinergia con la sexy boutique del centro storico Melanie Brun.

Si andava dalle cene organizzate per raccontare l'arte della seduzione a tavola alle lezioni di Kamasutra illustrato per coppie e non solo, fino ai tour in segway per scoprire le storie degli amori proibiti nei caruggi di Genova. Nel 2020 il successo a Torre del Lago, dove Penelope ha vinto la fascia di Miss Drag Queen Italia.

"Ciao Marco Marras Casu, ciao Penelope Please, ci mancherete - è il commento di Arcigay Genova affidato ai social - ci mancheranno la sua trasgressione, la sua colorata esplosività sul palco e la sua comicità libera e forte".