Gli amori impossibili: tour sul segway con miss Drag Queen Italia

Genova Segway e Melanie Brun presentano “Gli amori impossibili Tour”, special guest Miss Drag Queen Italia 2020 Penelope Please.

Genova Segway, in collaborazione con Melanie Brun, organizza venerdì 18 settembre un Segway Tour per il centro storico, accompagnato dallo staff de “Le Bighe del Bigo” e dalla neo eletta Miss Drag Queen Italia 2020, Penelope Please.

Il tour, intitolato “ Gli amori impossibili”, porterà le partecipanti alla scoperta delle storie, delle curiosità e degli amori proibiti consumati, nel passato, nei Caruggi di Genova, il tutto alla guida del Segway, il sorprendente veicolo elettrico che permette di attraversare le meraviglie del centro storico in sicurezza e praticità. Il tour prevede un’altra chicca, una tappa nel regno dell’erotismo di classe, la sexy boutique Melanie Brun, dove con malizia ed ironia Penelope Please svelerà gli usi e i consumi di molti sex toys.

Il tour riprenderà poi il giro nel centro storico, ognuno sul suo segway per fare ritorno dopo un’ora e trenta al Porto Antico, luogo anche della partenza.

“Gli amori impossibili tour” è riservato alle donne.

Il costo del tour è di 30 euro a persona, compreso di aperitivo offerto da Melanie Brun.

Considerata la numerosa affluenza, sono previste due partenze dal Porto Antico davanti alla sede di Genova Segway Tour:

1^ Partenza, ore 20.00, ritrovo ore 19.45 sold out

2^ Partenza, ore 21.30 ritrovo ore 21.15

Per prenotazioni e informazioni:

Genova Segway: 0100897269

Melanie Brun: 0108986363

Genova Segway - Le Bighe del Bigo

È il servizio di noleggio con assistenza più apprezzato in città, prima attività suggerita su TripAdvisor® con certificato di eccellenza e patrocinio del Comune di Genova. Il modo migliore per scoprire le meraviglie del centro storico medievale più grande d'Europa. A bordo dei fantastici Segway, ed accompagnati da operatori professionali, si può provare un'esperienza unica, attraversando i luoghi più importanti ed i monumenti più caratteristici di Genova. Un mix di cultura, avventura, gastronomia e tanto divertimento, in tutta sicurezza e praticità.

Melanie Brun

È la sexy boutque del centro storico di Genova, attiva da più di 10 anni e diventata molto popolare nel capoluogo ligure, grazie anche agli incontri nel suo Salotto, appuntamenti fissi per molte donne genovesi. Melanie Brun è un luogo che racchiude le curiosità, le voglie, i desideri delle donne e dove, con estrema naturalezza, è possibile acquistare lingerie sexy, accessori intriganti, giochi e scherzi per addio al nubilato, articoli di profumeria, soft bondage, sex toys e libri, ma anche seguire presentazioni di libri, corsi di seduzione, incontri con sessuologi e psicologi.

Penelope Please

Drag Queen da più di 20 anni, già Miss Drag Queen Liguria ed ora neo eletta Miss Drag Queen Italia 2020. Speaker radiofonica (Radio 104) performer, cantante, modella, presentatrice, showgirl, opinionista e stimata “insegnante di seduzione”, si è sempre distinta per eleganza, ironia ed originalità nei suoi show sia musicali che teatrali.

Da 9 anni collabora con Melanie Brun e le sue lezioni sono molto apprezzate e seguite.

