È morta Bianca Montale, nipote del celebre poeta: i funerali a Genova

È mancata all'età di 95 anni a Genova, la sua città, Bianca Montale, custode devota della memoria e dell'eredità culturale dello zio Eugenio, il celebre poeta Premio Nobel per la Letteratura nel 1975.

Bianca Montale, erede dei diritti dell'opera dell'autore di "Ossi di seppia", sarà salutata per l'ultima volta sempre nella sua città, il capoluogo ligure: i funerali domani, sabato 4 marzo alle 8,30 nella chiesa di San Filippo. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Monterosso al Mare. L'annuncio della scomparsa è stato dato "con profonda tristezza" dal nipote Giorgio con Gabriella e i pronipoti Amedeo con Benedetta, Alberto e Maria Luisa.

Nata a Genova nel 1928, la figlia del fratello del poeta, Alberto, Bianca Montale - dopo il passato giovanile come staffetta partigiana - ha svolto un'intensa attività accademica come professoressa ordinaria di Storia del Risorgimento, insegnando nelle Università di Parma, Bergamo e Genova. Ha diretto l'Istituto Mazziniano di Genova, con l'annesso Museo del Risorgimento. Componente del Consiglio di Presidenza nazionale dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e della Commissione Nazionale Editrice degli scritti di Giuseppe Mazzini, era socia onoraria della Società Ligure di Storia Patria e Accademica dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. È stata autrice di oltre cento saggi e monografie storiche: i suoi studi riguardano soprattutto il movimento democratico e mazziniano e la storia ligure e subalpina nel secolo XIX. Tra i libri spiccano "Parma nel Risorgimento. Istituzioni e società (1814-1859)" (Franco Angeli, 1993) e "Mito e realtà di Genova nel Risorgimento" (Franco Angeli, 1999).