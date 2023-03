Escursionista infortunata: portata in barella per due chilometri

Soccorso sulle alture di Rapallo nel pomeriggio di domenica 5 marzo 2023. Durante un'escursione sul sentiero che va dal Santuario di Montallegro a San Bernardo una donna si è infortunata a una caviglia.

Non essendo più in grado di proseguire e nemmeno di tornare indietro ha chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco in collaborazione con il Soccorso Alpino

I pompieri hanno allestito una speciale barella da trasporto in montagna e l'hanno portata a braccia, insieme ai colleghi del Cnsas, per circa due chilometri di sentiero fino alla strada. Qui l'escursionista è stata presa in carico da un'ambulanza e portata in ospedale per i necessari accertamenti.