Disperso in mare dopo l'immersione in apnea: interviene l'elisoccorso

Sono entrati in acqua assieme per un'immersione in apnea ma al ritorno sulla spiaggia Moneglia il suo amico mancava all'appello.

È dunque scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due motovedette, rispettivamente dei vigili del fuoco e della capitaneria, e Drago, l'elicottero dei pompieri.

L'apneista, in difficoltà, è stato spinto al largo dalle correnti ma alla fine è riuscito ad arrivare a terra da solo.

Stremato ma in buone condizioni generali di salute è stato affidato alle cure del 118.