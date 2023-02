Crolla masso da una galleria, chiusa la strada tra Moneglia e Deiva Marina

A causa del distacco di un masso dalla volta di una galleria è stata chiusa all’alba di venerdì mattina la strada che collega i comuni di Moneglia e Deiva Marina. In particolare, si tratta della strada delle gallerie (ex sede ferroviaria) che è stata chiusa in località Punta Rospo nei pressi di Rocca Incatenata.

La strada tra Moneglia e Deiva Marina era appena stata chiusa nella sera del 1 febbraio per eseguire un monitoraggio strutturale nell'ambito del progetto di consolidamento delle gallerie.

La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Liguria è in costante contatto con il sindaco di Moneglia Claudio Magro.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune per valutare la situazione.