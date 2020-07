Ruba ponteggi da un deposito, denunciato quarantenne

Dopo una denuncia sporta da un'anziana donna di Moneglia, l'Arma locale, a conclusione degli accertamenti, ha denunciato per furto in abitazione un 40enne abitante in una località nei pressi di quel Comune.

Quest'ultimo è ritenuto responsabile del furto di alcuni ponteggi per l'edilizia, custoditi in un deposito nei pressi dell'abitazione della donna.