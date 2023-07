Minacce e botte dopo una lite, 70enne denunciato

Un uomo di 70 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Molassana nelle ultime ore.

I fatti risalgono però a giovedì 20 luglio 2023. Quel giorno il 70enne aveva avuto un diverbio, per futili motivi, con un'altra persona. Dalle parole è passato presto ai fatti, prima le minacce e poi anche le percosse.

I carabinieri, intervenuti per sedare gli animi, hanno poi ritirato in via cautelativa alcune armi e munizioni regolarmente detenute dall'uomo.