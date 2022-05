Doveva essere in carcere, trovato a spasso a Molassana

Doveva essere in carcere ma si trovava a spasso in via Sertoli a Molassana. La Polizia genovese ha arrestato, nel pomeriggio di venerdì 28 maggio 2022, un uomo di 42 anni.

Gli agenti di una volante, durante il regolare pattugliamento del territorio, hanno notato due persone che si aggiravano con fare sospetto nella via, hanno quindi deciso di controllarle.

Durante l'identificazione gli agenti hanno scoperto che uno dei due aveva a suo carico un ordine di carcerazione, emesso dal tribunale di Lucca, per il reato di ricettazione aggravata commesso a Viareggio. L'uomo dovrà scontare due anni di reclusione.