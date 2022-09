Modifiche alla circolazione dei treni nel weekend

Procedono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) nell’ambito del Terzo Valico con interventi propedeutici al potenziamento infrastrutturale nella galleria Facchini (nodo di Genova) e al nuovo impianto tecnologico tra Ronco Scrivia e San Quirico.

Per consentire gli interventi e assicurare il servizio ferroviario, sabato 1 e domenica 2 ottobre, la circolazione subirà lievi modifiche di orario.

In particolare, i treni a lunga percorrenza e i regionali per Piemonte, Lombardia ed Emilia modificano i tempi di viaggio e gli orari in alcune fermate, mentre per alcuni collegamenti regionali della linea Genova – Busalla – Arquata Scrivia – Novi Ligure sono previste sostituzioni con bus.

I canali di vendita delle Imprese ferroviarie sono aggiornati con i nuovi orari.