Ventiduenne cerca di rapire un bambino nel centro di Milano

È nata a Genova e ha 22 anni la giovane donna denunciata con l'accusa di sequestro di persona dopo aver cercato di rapire un bimbo di 2 anni in piazza Gae Aulenti a Milano. La ragazza ha origini marocchine, ma cittadinanza italiana e abita in zona San Siro, proprio nel capoluogo lombardo.

Come riporta MilanoToday, la 22enne avrebbe anche qualche piccolo precedente per furto e sarebbe affetta da patologie psichiatriche conclamate. Secondo quanto appreso, avrebbe anche un figlio di cui ha perso l'affidamento proprio a causa del suo stato di salute. Potrebbe esserci proprio questo trauma dietro al tentativo di rapimento, che si è consumato domenica pomeriggio, 21 maggio 2023. E che tanto clamore ha avuto anche sui media e sui social.

Ma ripercorriamo la vicenda, andata in scena sotto i grattacieli di Porta Nuova, in pieno centro città. Al momento dei fatti erano presenti una coppia - marito e moglie con i due figli di 2 e 8 anni - e una loro amica, con un altro bimbo di 7 anni. Mentre le due donne erano in gelateria, il papà sarebbe rimasto con i tre piccoli fuori, impegnati a giocare nella vicina fontana mentre l'uomo li sorvegliava a distanza.

La giovane, che era con una seconda donna, si sarebbe avvicinata ai tre e avrebbe iniziato a parlare con loro. Per poi prendere improvvisamente il bimbo di 2 anni tra le braccia, cercando di allontanarsi. Dopo aver percorso pochi metri, però, lo stesso padre del piccolo le ha urlato "Cosa fai? Lascialo" e a quel punto lei avrebbe detto che stava scherzando.

La 22enne ha immediatamente messo giù il bimbo ed è poi stata fermata dai carabinieri, che erano impegnati nei controlli nella vicina stazione Garibaldi. La giovane è stata indagata a piede libero. Mentre i militari la stavano portando via, lei stessa avrebbe fatto riferimento a suo figlio. Nei confronti dell'amica che era con lei non sono stati presi provvedimenti.