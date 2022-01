Metropolitana, chiusura anticipata per tre sere causa lavori

Ancora interventi di manutenzione e chiusure serali per la metropolitana di Genova.

Questa settimana i lavori programmati riguardando la manutenzione dell’armamento ferroviario, alcune prove sulle cabine elettriche di alimentazione presso le stazioni e interventi manutentivi sull’impianto di rilevazione antincendio.

Per questi motivi è stata disposta la chiusura anticipata nelle serate di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio 2022. Le ultime partenze saranno come sempre accade in occasione di queste chiusure alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).

"I lavori in metro, per ragioni di sicurezza, devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco

temporale adeguato - spiega Amt in una nota - , che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino; per questo motivo la metro chiude alcune sere anticipatamente".