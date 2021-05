Meteo Liguria, le previsioni per il fine settimana del 22 e 23 maggio

Nei prossimi giorni Nord e parte del Centro ancora nel mirino di qualche rovescio o temporale. «Il tempo non riuscirà a stabilizzarsi del tutto neppure i prossimi giorni, quantomeno al Nord dove nel fine settimana ritroveremo una spiccata variabilità con rischio per qualche nuova pioggia o temporale». Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue: «le zone maggiormente coinvolte dalle precipitazioni saranno ancora una volta quelle alpine e il Triveneto, ma occasionalmente anche il Nordovest, specie Lombardia e Liguria di Levante. Questo non significa che pioverà con continuità tutto il giorno, anzi non mancheranno anche dei momenti soleggiati, specie sul Nordovest e domenica. Sabato infatti sarà la giornata più imbronciata e instabile».

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria venerdì 21 maggio 2021

nuvolosità in generale aumento, specie nella seconda parte della giornata, per l'arrivo di correnti più umide atlantiche. In serata qualche pioggia sulle Alpi e alto Piemonte. Temperature in lieve calo. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali sulla Liguria, Mar ligure tendente a mosso.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria sabato 22 maggio 2021

Una veloce perturbazione transita da ovest a est portando nubi diffuse e piogge sparse soprattutto sulle zone alpine, prealpine di alta pianura piemontese, nonché Levante ligure. Più occasionali altrove. Clima fresco, con massime non oltre i 20-22°C. Venti moderati meridionali sulla Liguria, con mare mosso. Deboli altrove.

Previsioni di 3bmeteo per la Liguria domenica 23 maggio 2021

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Riviera centrale, Alpi e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3050 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante mosso.