Bigiotteria dalla Cina con metalli pesanti pericolosi: maxi sequestro in porto

Maxi sequestro al porto di Pra'. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza hanno bloccato oltre 98mila articoli di bigiotteria contenenti metalli pesanti in concentrazioni altamente pericolose per la salute dei consumatori.

La stretta sinergia tra Dogane e Finanza per il monitoraggio dei flussi commerciali, recentemente rafforzata dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa volto a perfezionare la cooperazione tra le due amministrazioni e a rendere sempre più incisiva l'azione di contrasto ai traffici illeciti, ha portato a termine l'operazione denominata 'Alchimia'.

Attraverso l'analisi della documentazione doganale e all'incrocio delle informazioni acquisite con quelle rilevabili dalle banche dati in uso, gli investigatori hanno selezionato una spedizione proveniente dalla Cina, connotata da importanti indicatori di rischio. Sono così scattati i controlli sulla merce, soprattutto bracciali, anelli e orecchini, e sono emersi forti sospetti sulla composizione chimica dei prodotti, inviati ai laboratori chimici delle Dogane per valutarne la composizione.

I sospetti sono così stati confermati perché gli articoli di bigiotteria contenevano metalli pesanti quali cadmio, piombo e nichel in concentrazioni fino a circa 9.700 volte superiori al limite consentito dalla legge. La partita di merce pericolosa è stata così sequestrata ed è scattata la denuncia alla locale Procura della Repubblica del legale rappresentante della società importatrice, per violazione delle norme comunitarie in materia di sostanze chimiche e frode in commercio.

