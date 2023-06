Maxi controlli dei carabinieri a Chiavari: nove denunce

Sevizio ad "alro impatto" per i carabinieri della compagnia di Chiavari. Durante l'operazione. che si è svolta nei giorni scorsi, finalizzata al controllo del territorio, sono stati impiegati oltre 60 carabinieri, identificate 400 persone, di cui 50 con pregiudizi di

polizia, controllato quasi 300 veicoli e 70 persone sottoposte a misure di custodia, effettuato 4 perquisizioni personali e domiciliari.

Nel corso del servizio, sono state denunciate nove persone. Un 40enne italiano con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo dopo un controllo e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 10 grammi di eroina e un grammo di crack suddivisi in dosi, due coltelli a serramanico e strumenti per il confezionamento.

Denunciato per inosservanza dell’ordine di espulsione e tentato furto anche un 40 enne marocchino con pregiudizi di polizia. È stato sorpreso mentre tentava di impossessarsi di prodotti di poco valore da un esercizio commerciale.

Sono finiti nei guai anche due minorenni italiani per tentato furto all’interno di esercizi pubblici. I giovanissimi sono stati "beccati" in flagrante mentre rubano prodotti in un negozio. Appena maggiorenne un altro ragazzo denunciato, un 20 enne con pregiudizi di polizia, fermato per oltraggio a pubblico ufficiale. Lo studente, già agli arresti domiciliari, durante il controllo ha offeso con parolacce i militari.

Un altro 20enne è stato, invece, denunciato per evasione. Il giovane, durante un controllo, non si trovava a casa dove invece doveva essere per un ordine di restrizione della libertà emanato dall'autorità giudiziaria.

Infine, i militari hanno denunciato un’anziana donna, per violenza privata. A seguito di un diverbio per futili motivi

con una 52 enne vicina di casa, le sigillava con la colla la serratura di casa, costringendola a rimanere fuori dalla sua abitazione.

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale effettuati lungo le arterie principali, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza due persone, trovate con un tasso alcolemico superiore al limite consentito che ha portato al conseguente ritiro delle patenti di guida.