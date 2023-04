Tragedia in mountain bike: 43enne sbatte contro un albero e muore

Tragedia nel comune di Masone dove un 43enne è morto durante una gita in mountain bike su un percorso boschivo. L'uomo, Igor Ravera, ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto in un sentiero, un altro ciclista ha immediatamente lanciato l'allarme attivando la macchina dei soccorsi intorno alle ore 16 di sabato 8 aprile 2023.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con automedica Golf 5 e ambulanza della Croce Rossa di Masone, ma anche il soccorso alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco con l'elicottero Drago, pronto per un eventuale trasferimento d'urgenza in ospedale.

La dinamica dell'incidente faceva presupporre una situazione grave, ma non gravissima come si è invece rivelata con il passare dei minuti. Il 42enne è infatti andato in arresto cardiaco, inutili tutti i tentativi di rianimazione da parte del personale medico. Tra le ipotesi iniziali anche quella di un malore a causare la caduta, successivamente la centrale operativa del 118 ha spiegato che l'uomo è invece andato a sbattere contro un albero riportando un forte trauma toraco-addominale che si è poi rivelato fatale. Gli accertamenti sull'esatta dinamica sono affidati ai carabinieri. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.