Esplosione in cascina, 76enne gravemente ustionato

Ha pensato di fare in tempo a mettere in salvo il trattore, invece è stato divorato dalle fiamme. Grave incidente, a cavallo dell'ora di pranzo di mercoledì 1 febbraio, a Masone, in Vallestura, dove un uomo ha riportato ustioni di secondo grado al viso e al collo in un'esplosione avvenuta all'interno della sua cascina.

Il 76enne è stato trasportato, intubato, in codice rosso, con l'elisoccorso e si trova ora ricoverato nel reparto Centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, ad esplodere sarebbe stato un gruppo elettrogeno a benzina, probabilmente utilizzato per riscaldare il locale.

Tre le squadre inviate dalla centrale di Genova e ancora impegnate nello spegnimento del rogo. Sul posto anche la Croce Rossa di Masone per le prime cure e il trasferimento sull'elicottero.