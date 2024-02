Niente cani alla Marinella, blitz degli animalisti a Nervi

Blitz dei militanti del movimento 'Centopercentoanimalisti' a Nervi. Dopo la riapertura della 'Marinella' era montata la polemica per il divieto di ingresso agli animali al bar e al ristorante. Una scelta che Igor Mendelevich, imprenditore che si è occupato del recupero dell'immobile, aveva definito dalle pagine di GenovaToday "conviviale" per tutelare tutti i clienti, molti dei quali potrebbero non apprezzare la presenza di un cane tra i tavoli.

Gli animalisti hanno esposto uno striscione davanti al ristorante con scritto 'Salvano vite, fedeli fino alla fine, e voi non li fare entrare. Marinella vergogna'. Gli attivisti poi spiegano: "Il titolare è uscito dal ristorante e ha parlato con noi, è stato un dialogo molto costruttivo e siamo fiduciosi. Sono poi intervenuti gli agenti della Digos che hanno identificato i partecipanti. La decisione del ristorante arriva in un periodo in cui questa odiosa discriminazione sta scomparendo, ormai i cani possono entrare ovunque. Viene detto che si vuole evitare ai clienti il fastidio di mangiare accanto a un cane. Ma che fastidio può dare un Cane? E a chi? Solo a soggetti fobici. Chi ama gli Animali eviterà di entrare alla Marinella, con o senza cane, questo è quello che i nostri attivisti hanno cercato di spiegare oggi".

Agli animalisti Mendelevich ha spiegato che, con l'arrivo della bella stagione, verrà aperto il cancello con il terrazzo di levante, che sarà dedicato ai proprietari di animali, che quindi potranno entrare liberamente.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp