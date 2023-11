Maltrattamenti in famiglia e molestie, due uomini arrestati

Le botte e le vessazioni erano continue, fino a quando la moglie non ha trovato il coraggio di denunciare.

Così un 42enne, di origini ecuadoriane, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia; dovrà scontare una pena di tre anni e sei mesi nel carcere di Marassi.

Ha continuato a contattare e infastidire la sua compagna, invece, un italiano di 68 anni che era sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per questo motivo, la misura cautelare è stata sostituita dalla procura in custodia cautelare in carcere.

Anche lui è stato portato nella casa circondariale di Marassi.