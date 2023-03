Malattie del comportamento alimentare, 1.500 i pazienti presi in carico nel 2022 in Liguria

Il 15 marzo era la giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alle malattie del comportamento alimentare. In Liguria sono circa 1.500 i pazienti presi in carico nel 2022 dai servizi sanitari e sociosanitari degli enti del servizio sanitario regionale per disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (Dna), che possono colpire tutte le fasce d'età ma si manifestano per la gran parte dei casi nell'adolescenza.

L'età di esordio si è abbassata e il disturbo è maggiormente diffuso nella popolazione femminile; rispetto a una decina di anni fa, anche la popolazione maschile ne è sempre più interessata. Gli ultimi dati disponibili ci dicono che, tra i 12 e i 17 anni, negli esordi, un caso su dieci riguarda un maschio.

"Presso il nostro centro - spiega Barbara Masini, responsabile della Ssd Centro Disturbi Alimentari Asl3 - ci occupiamo di prevenzione, diagnosi e cura di anoressia nervosa, bulimia nervosa e alimentazione incontrollata per pazienti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. La nostra équipe multidisciplinare fornisce una diagnosi accurata e una presa in carico con psicoterapie individuali e di gruppo, controlli medici, visite nutrizionali ed educazione alimentare con l'ausilio, dove necessario, della terapia dei pasti assistiti".

"Nel 2022 - aggiunge Masini - abbiamo avuto 340 prime visite di cui 306 femmine e 34 maschi; sono state svolte 2.832 visite psicologiche, 1.008 visite internistiche, 431 visite nutrizionali e 3.211 visite di educazione alimentare con 934 pasti assistiti somministrati".

Nell'ambito delle attività di sostegno alla genitorialità promosse da Orientamenti, il 28 marzo alle ore 18 si svolgerà il webinar rivolto a genitori ed educatori dal titolo 'La serenità non ha peso - come i genitori possono prevenire i disturbi alimentari, intercettarne i possibili segnali e intervenire in caso di necessità'. Il webinar sarà erogato dalla specialista Barbara Masini, Direttore S.S.D. Centro Disturbi Alimentari Asl3. Per informazioni: www.orientamenti.regione.liguria.it.

È prevista una diretta sulla pagina Facebook di Regione Liguria con lo specialista, un momento di confronto sul tema dei disturbi alimentari con la possibilità di fare domande sugli argomenti di interesse. L'appuntamento è per lunedì 20 marzo alle ore 12: interverrà Pier Fabrizio Cerro, Direttore Centro regionale per i disturbi del comportamento alimentare e adolescenza di Pietra ligure (Sv), con la partecipazione di due pazienti, un ragazzo e una ragazza che racconteranno la loro esperienza.

Per ulteriori info visitare la pagina dedicata.