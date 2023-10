Mancano gli insegnanti di sostegno: orario limitato a scuola, mail bombing dei genitori

Orario ancora limitato a scuola a causa della mancanza di insegnanti soprattutto di sostegno, ma i genitori della scuola primaria Perasso (parte dell'istituto comprensivo San Martino-Borgoratti) non ci stanno e fanno partire un'azione di mail bombing diretta ad Alessandro Clavarino, direttore scolastico provinciale di Genova, e alle redazioni dei quotidiani.

È dall'inizio della scuola, lamentano i genitori, che tutte le classi sono costrette a finire le lezioni non oltre le 14 a causa della carenza di docenti. Una situazione di cui, al momento, non si vede la fine: in una lettera inviata alle famiglie il 29 settembre, il dirigente scolastico Paolo Tocco faceva sapere che in attesa del completamento dell'organico del personale docente (e in particolare degli insegnanti di sostegno) da parte dell'Ufficio scolastico regionale, dal 2 ottobre la scuola avrebbe proseguito con l'orario limitato, così come succede da settembre. Ciò significa che, ancora questa settimana, tutte le classi finiscono le lezioni non oltre le 14. "Si confida - aveva scritto Tocco - di poter arrivare all'orario completo, cioè 40 ore per il tempo pieno, nel più breve tempo possibile, già nel corso della prossima settimana".

In pratica, a ormai 21 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, gli alunni delle classi della primaria si ritrovano a frequentare ancora la scuola con orario ridotto, dalle 8,15 alle 14, anziché proseguire nel pomeriggio.

Mail bombing dei genitori: "Danno ai bambini e alle famiglie"

E a oggi, giovedì 5 ottobre, i genitori denunciano che ancora nessuna comunicazione è arrivata per la prossima settimana, lasciando le famiglie nell'incertezza e nella necessità di doversi organizzare: "Questa situazione - scrivono - arreca un danno incredibile ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, oltre che a tutti gli alunni frequentanti il plesso. In questa particolare circostanza, invece, sembrerebbero esistere scuole di serie A e di serie B, essendo tutti noi perfettamente al corrente che diversi istituti, tra l’altro non molto lontani dalla scuola dei nostri figli, abbiano già ottenuto l’orario completo fin dalla data di lunedì 24 settembre".

I genitori lamentano anche di non riuscire a mettersi in contatto telefonico con l'Ufficio scolastico: "Chiediamo di poter ottenere un chiarimento da parte della scuola nel comunicare le effettive e reali motivazioni di questo ritardo e nel sopperire, nei tempi più rapidi possibili, a questa incresciosa situazione".