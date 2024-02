Lite con catena al centro minori non accompagnati

Al culmine di una lite per futili motivi è saltata fuori una catena e un minore straniero non accompagnato è rimasto ferito in modo lieve.

È successo nella notte di sabato 10 febbraio in via Pacoret de Saint Bon a Multedo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, intervenute sul posto, uno dei due, di origine egiziana, ha tentato di colpire l'altro giovane con una catena. Una volta sentite le urla è intervenuto uno degli educatori che ha dato l'allarme. La vittima è stata affidata alle cure del 118.

Arma sequestrata e indagini della polizia in corso, l'aggressore potrebbe essere denunciato per lesioni.