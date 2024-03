Litiga in albergo con la compagna incinta e la fa finire in ospedale

Una donna è stata soccorsa prima dell'alba di domenica 24 marzo 2024 presso un albergo di piazza Colombo nel centro di Genova in seguito a una lite con il compagno di origini ecuadoriane.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Nuova volontari del soccorso Moresco e una volante della polizia quando l'orologio non segnava ancora le 6.

La donna, incinta, è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Non sarebbe stata aggredita e ferita, ma solo vittima di una lite. Tuttavia è stata ugualmente portata in ospedale per escludere eventuali complicanze.

Nelle prossime ore potrebbe decidere di sporgere formale querela, facendo scattare la denuncia a carico del compagno.