Salute: in Liguria ogni anno 350 nuove diagnosi di tumore al seno

In Liguria sono circa 350, ogni anno, le nuove diagnosi di tumore al seno metastatico. Le pazienti attualmente in carico al sistema sanitario regionale sono circa 2.000.

I dati sono stati diffusi dall'assessore regionale alla Sanità, Angelo Gratarola, in occasione della giornata di sensibilizzazione, istituita con una delibera di giunta del 17 aprile 2020. Venerdì, al Palazzo della Borsa di Genova, l'evento "Tumore al seno metastatico: quali risposte, quali prospettive" ha messo insieme istituzioni, associazioni e pazienti: "In Liguria, le pazienti possono trovare nelle Breast Unit percorsi di cura multidisciplinare e accedere ai nuovi farmaci, sempre più mirati e personalizzati - sottolinea Gratarola - le innovazioni farmaceutiche sono sicuramente alla base di opportunità e successi, ma dipendono anche da un'applicazione appropriata che si può ottenere attraverso un percorso clinico assistenziale caratterizzato da facilità di accesso, tempi di intervento contenuti, qualità della gestione del farmaco. Un ringraziamento particolare è rivolto alle Associazioni 'Europa Donna' e 'Noicisiamo', specificamente dedicata alle donne con tumore della mammella metastatico".

Nel prossimo futuro, aggiunge Paolo Pronzato, coordinatore della Rete oncologica Liguria, "bisognerà individuare delle vie strategiche per far fronte a diverse criticità, dalla mancanza di personale sanitario, alle risorse insufficienti: dovremo capire, insieme, come riorganizzare l'assistenza, soprattutto per i pazienti oncologici cronici, che hanno bisogno di un alto livello di qualità delle cure".

Nel corso del convegno di oggi è stato presentato il documento "Rete oncologica partecipata, verso il consensus con le associazioni di pazienti territoriali", sottoscritto dalle associazioni di pazienti territoriali sui bisogni e le proposte di chi convive con un tumore metastatico. Inoltre, è stato presentato in anteprima nazionale il cortometraggio "Luce Naturale", realizzato dalla Società italiana di leadership e management in medicina. Infine, l'associazione Noicisiamo ha donato visori 3D di ultima generazione per la realtà virtuale agli enti sanitari genovesi.