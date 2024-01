Liceo Made in Italy dal 2024-2025 anche a Genova

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 16 gennaio 2024 Sergio Rossetti (Gruppo Misto - Azione) ha presentato un'interrogazione, in cui ha chiesto alla giunta se ha già predisposto o stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale l'accordo previsto dalla Legge Nazionale 27 dicembre 2023, numero 206, che istituisce il percorso liceale del Made in Italy e quali sono i licei liguri delle Scienze Umane, opzione economico-sociale, che hanno fatto richiesta di avviare nell'anno scolastico 2024/2025 una prima classe del Liceo Made in Italy.

L'assessore alla Scuola, Simona Ferro, ha spiegato che, per rispettare i termini per la conclusione delle iscrizioni del 10 febbraio 2024, l'Ufficio scolastico regionale aveva fissato il termine del 15 gennaio per la presentazione della richiesta di attivazione e del 20 gennaio per la stipula dell'accordo con la Regione.

Ferro ha aggiunto che ieri (15 gennaio 2024 ndr.) è pervenuta una proroga dal Ministero dal 15 al 18 gennaio e che il collegio docenti dell'Istituto statale Firpo - Buonarroti di Genova e del Liceo Della Rovere di Savona hanno deliberato favorevolmente in merito all'attivazione del Liceo del Made in Italy a partire dal prossimo anno scolastico 2024-2025.