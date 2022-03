Sestri Ponente, lavori del ponte obliquo: "Dovrebbero ripartire a fine marzo, abbiamo trovato amianto"

È una vera storia infinita quella del ponte obliquo di Sestri Ponente, sul torrente Chiaravagna: la demolizione del vecchio ponte, dopo i lavori preparatori avviati nel 2020, era iniziata nel maggio 2021. Il manufatto, lungo una ventina di metri, era stato smantellato per poter mettere in sicurezza il torrente Chiaravagna, ma doveva essere poi ricostruito. I lavori hanno però subito rallentamenti di ogni tipo, dai basamenti di pietra tutelati dalla Sovrintendenza ai costi di smaltimento dei materiali aumentati, e i cittadini chiedono di fare in fretta, considerato che quel cantiere ha un impatto non da poco sulla viabilità locale.

Ne ha parlato in consiglio comunale Fabio Ceraudo, M5s: "L'opera è in ritardo di quasi un anno, a oggi vediamo completata solo la messa in sicurezza delle due sponde, ma del ponte ancora non c'è traccia. Vorremmo capire i costi e le tempistiche per la costruzione del ponte, perché è molto impattante sulla viabilità di zona. È evidentemente facile vantarsi per le grandi opere nazionali per le quali vengono dati soldi a pioggia dal governo, un po' meno facile gestire l'ordinaria amministrazione".

L'assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi ha commentato: "C'è un ritardo, chiediamo scusa ai cittadini, ma l'amministrazione ha dovuto fronteggiare un importante ritrovamento di amianto in forma di serpentinite, che ha richiesto un procedimento di bonifica e la necessità di reperire oltre due milioni di euro per far fronte agli extra costi legati allo smaltimento. Queste risorse sono state recuperate con fatica, il mutuo è stato recentemente contratto e siamo in condizione di riavviare i lavori. Le lavorazioni, in particolare, potrebbero riprendere per fine marzo, e dovrebbero durare cinque mesi. Le modalità restano quelle del progetto esecutivo: fondazione, spalle appoggio, impalcato metallico, già pronto, impalcato stradale e relative rampe. L'impalcato metallico del ponte è già realizzato e si trova nella sede del costruttore, vicino a Verona. Si tratta di un'opera che riprenderà velocemente, proprio perché conosciamo il disagio arrecato alla zona. La settimana scorsa con una delibera abbiamo previsto ristori economici per i commercianti in sofferenza per i cantieri, tra cui quelli di via Cornigliano, dello scolmatore del Bisagno, e anche del ponte obliquo".