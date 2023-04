Cedimento muro in via Trasta, dopo anni iniziati i lavori di messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza di via Trasta, dove da tempo il muro sopra l'argine del rio presenta un pericoloso cedimento.

A darne notizia ii consiglieri della Lega in comune e municipio Valpolcevera Alessio Bevilacqua e Luciana Macera, che già nel 2021, dopo aver fatto diversi sopralluoghi, hanno preparato una mozione, condivisa all'unanimità, in consiglio municipale, per chiedere un intervento di messa in sicurezza della via.

"Siamo soddisfatti - dicono i due consiglieri - perché con la partenza dei cantieri si risolverà una situazione critica per la stabilità della strada che destava forte preoccupazione in tutta la cittadinanza".