Movida violenta nel Tigullio, notte di lavoro per carabinieri e 118

Venerdì notte movimentato nel Tigullio. I primi tre interventi della giornata di sabato da parte del personale del 118 di Lavagna sono stati tutti per soccorrere giovani feriti in seguito a liti o risse.

Due ragazzi sono stati soccorsi in via Pavia, nella zona di Cavi Arenelle, da Croce Verde e Rossa e portati entrambi al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna in codice verde. Sul posto anche i carabinieri, che stanno svolgendo indagini per capire le ragioni del pestaggio.

Poco prima delle 4 c'è stato un altro ferimento, questa volta in via del Cigno, in concomitanza con la chiusura di una discoteca. In questo caso è intervenuta la Croce Verde di Sestri Levante, insieme ai carabinieri. Il ferito è stato trattato sul posto.