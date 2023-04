Cade nell'orto e fa un volo di tre metri, donna soccorsa in elicottero

Pranzo di Pasqua rovinato per una donna caduta nell'orto a Lavagna.

Per cause ancora da accertare la 58enne ha fatto un volo di tre metri e si è procurata un trauma cranico. Per accelerare i soccorsi il 118 ha inviato Drago, l'elicottero dei vigili del fuoco, mentre via terra è arrivato il medico dell'automedica Tango 1 con un'ambulanza della Croce rossa di Chiavari.

La donna è stata trasportata nella piazzola più vicina e da lì issata a bordo dai sanitari dell'elicottero che l'ha portata in codice rosso al San Martino di Genova.