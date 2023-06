Ruba tonno e shampoo alla Coop, ma doveva essere in carcere

Doveva essere in carcere, ma è stato sorpreso a rubare alla Coop di largo delle Fucine nel centro di Genova. Protagonista dell'episodio un 25enne, arrestato dalla polizia intorno alle ore 17:30 di venerdì 16 giugno 2023 e portato a Marassi. Il giovane è stato anche denunciato per furto in concorso e false attestazioni sulla propria identità. Per evitare di essere scoperto, infatti, ha mostrato il documento del fratello.

Il ladro è stato notato, in compagnia di un altro ragazzo, da un vigilante del supermercato che, attraverso il circuito di video sorveglianza, ha seguito tutti gli spostamenti. I due hanno prelevato numerose confezioni di tonno e shampoo, poi alla cassa hanno provato a pagare solo una bottiglietta di the. La guardia giurata li ha intercettati e gli ha chiesto di mostrare la refurtiva, per un valore totale di circa 60 euro.

Al loro arrivo gli agenti delle volanti, dopo aver riportato la calma, hanno accompagnato i due indagati in questura, dove da ulteriori controlli è risultato che il 25enne era in possesso della carta di identità del fratello. L’uomo infatti si era premurato di occultare il suo vero nome ai poliziotti poiché titolare di un ordine di custodia cautelare risalente a marzo. È stato quindi portato nel carcere di Marassi mentre il complice, 27 anni, è stato denunciato per tentato furto in concorso.