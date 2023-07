Tenta di rubare una Vespa ma viene scoperto: per scappare, usa un altro scooter rubato

Ha cercato di rubare una Vespa ma, vistosi scoperto, è fuggito. In sella a un altro scooter rubato.

È quanto è successo in via Emilia, dove un 43enne è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso con la complicità di una persona rimasta ignota. È stato anche denunciato per ricettazione, possesso di chiavi alterate e grimaldelli e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Cos'è successo

Gli agenti delle volanti dell’Upg sono intervenuti dopo la segnalazione di una coppia che aveva assistito al tentato furto della propria Vespa da parte di due soggetti: quando hanno capito di essere stati scoperti, però, si sono dati alla fuga, uno a piedi e l’altro in moto, in direzioni diverse.

I poliziotti, grazie alla dettagliata descrizione, hanno intercettato il 43enne mentre camminava lungo via Piacenza e cercava di disfarsi di un casco, gettandolo sotto un’auto. Poco lontano è stato trovato anche lo scooter utilizzato per scappare, risultato anch’esso rubato.

Nelle tasche dei vestiti, l’uomo nascondeva un coltello, un paio di pinze e un cacciavite; anche sotto la sella della moto sono stati trovati diversi arnesi tra cui chiavi inglesi, cacciaviti, pinze, viti e un tubo di plastica con residui di benzina.

L’uomo sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di oggi, lunedì 3 luglio.

Sono in corso le ricerche del complice.