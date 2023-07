Tenta di rubare in un negozio e prende a cinghiate la commessa: arrestato 19enne

Ha cercato di rubare in un negozio e, di fronte alle proteste della commessa, l'ha presa a cinghiate. È successo mercoledì 15 luglio per metà pomeriggio in via Avio, dove i poliziotti delle volanti dell'Upg hanno arrestato un 19enne per resistenza e lesioni aggravate, denunciandolo anche per tentato furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Il giovane si è presentato con un amico in un negozio e, dopo aver prelevato una cintura da uno scaffale, si è avvicinato alla cassa pretendendo che il commesso gli facesse altri buchi alla cinghia senza pagare nulla. Ne è scaturita una lite e il 19enne, non contento, ha anche tentato di rubare un accendino ma è stato notato da un’altra dipendente che l’ha invitato ad allontanarsi.

Mentre si avvicinava all’uscita, però, il ragazzo ha dato in escandescenza e ha cominciato a colpire la donna in testa utilizzando la cintura rimasta ancora nelle sue mani. Gli agenti, intervenuti immediatamente, lo hanno bloccato nonostante la violenta resistenza opposta e, finalmente, arrestato.

Giudicato con rito direttissimo giovedì 20 luglio.