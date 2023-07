Rubano lo zaino a una poliziotta in spiaggia e cercano di spingerla via: due giovani arrestati

Avevano cercato di rubare lo zaino a quella che pensavano fosse una semplice turista impegnata a passeggiare sulla spiaggia, invece era una poliziotta che li ha visti e bloccati immediatamente.

È successo sul lungomare di Pegli (dove i commercianti da tempo si lamentano di problemi di sicurezza) e dove la polizia di Stato ha arrestato due giovani di 23 e 24 anni per rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, martedì 11 luglio, quando una poliziotta della Questura, libera dal servizio, è andata sulla spiaggia davanti al Lungomare di Pegli. Qui, ha notato due ragazzi che si aggiravano con fare sospetto tra i bagnanti.

La poliziotta si è poi avvicinata al bagnasciuga, senza però perderli di vista, lasciando il proprio zaino, contenente tutti i suoi effetti personali, sulla spiaggia.

Poco dopo i due si sono avvicinati al suo asciugamano e, mentre uno si guardava intorno, l’altro si è impossessato dello zaino allontanandosi velocemente verso la strada.

A quel punto, l’agente non ha perso tempo e li ha raggiunti qualificandosi ma i due, anziché fermarsi e restituire lo zaino, l’hanno spintonata per liberarsi dalla presa e trovare la fuga. La poliziotta ha raggiunto nuovamente i ladri e con l'aiuto di alcuni uomini della polizia locale che stavano passando in quel momento, li ha bloccati. La volante del commissariato Cornigliano, intervenuta subito dopo, li ha portati in questura nonostante la loro resistenza.

Su disposizione del magistrato, i due giovani sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima fissato per questa mattina.