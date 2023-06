Pegli, lavori infiniti sul lungomare e problemi di sicurezza, i commercianti: "Non ne possiamo più"

C'è un cartello vicino al cantiere dei lavori per l'ammodernamento della rete fognaria di Pegli, che taglia in due il lungomare: i lavori - commissionati da Iren per un importo di quasi due milioni - sono iniziati nell'ottobre 2021 e dovevano durare 420 giorni consecutivi, ma la fine continua a slittare. Prima era prevista nel novembre 2022, ma la scritta è stata cancellata e sostituita da una data nuova: marzo 2023. Non rispettata nemmeno questa.

Oltre ai disagi per il cantiere infinito che periodicamente si sposta per completare i diversi tratti del lungomare, i commercianti in zona esprimono la loro preoccupazione sul fronte sicurezza, con gruppi di persone che creano disagi e problemi.

"I lavori sulla passeggiata - spiega Davide Cantatore, che insieme ai suoi fratelli gestisce il locale "Oasi" - sono partiti in un'altra zona e adesso sono proprio accanto a noi: ma il problema è che il cantiere occupa tutto il lungomare tagliandolo letteralmente a metà. Per venire dalla parte del nostro locale, dunque, le persone devono attraversare la strada, fare un tragitto sul marciapiedi più stretto, e poi attraversare nuovamente per tornare sulla passeggiata. Il risultato? In pochi lo fanno, e noi siamo tagliati fuori".

E poi c'è la questione sicurezza: "L'ambiente sta peggiorando molto soprattutto di sera - continua Cantatore - quando le persone tornano a casa, la maggior parte dei negozi chiude e la zona si spopola di più, a causa di un gruppo abbastanza numeroso con una trentina di persone che creano problemi. Si ubriacano, litigano tra di loro, qualche giorno fa abbiamo assistito a una rissa con pietrate e bottigliate davanti agli occhi dei clienti. Tempo fa abbiamo provato anche con un esposto, per qualche settimana c'è stato qualche passaggio in più delle forze dell'ordine ed è servito, ma poi è tornato tutto come prima e anzi, ora la situazione ci sembra peggiorata".

Così la pensano anche altri commercianti in zona: "Noi e tante altre persone di Pegli subiamo questa situazione - dice Stefania, che gestisce "La casa del pesce" - e va peggiorando soprattutto d'estate".

Francesca gestisce il bar "Fronte del Molo": il cantiere, che nel frattempo si è spostato, adesso non interessa più direttamente la sua attività, ma le cose non sono ancora tornate come prima. "I lavori in passeggiata - spiega - li ho subiti dall'anno scorso, quando erano più vicini al mio locale. So che sono necessari, però da quando sono iniziati è stato spostato il mercato rionale con i mercatini che mi portavano diversa clientela e ho registrato una perdita non da poco. Ora davanti a me non ci sono più le transenne, ma il mercato non è più tornato al suo posto: è una storia infinita. Per quanto riguarda la sicurezza, c'è un gruppo di persone che si aggira spesso la sera con fare aggressivo, a volte si mettono le mani addosso tra loro. Si stanziano sulla spiaggia, alzano il gomito e lasciano cocci di bottiglia per terra, poi la gente si fa male com'è già anche successo. Noi abbiamo paura a intervenire perché si muovono in gruppo".

"Stiamo aperti fino a sera ma ultimamente abbiamo visto parecchio degrado e non ci sentiamo sicuri - racconta Francesco della gelateria "Danilo e Diego" -. Molta gente prima veniva a Pegli perché la considerava una piccola oasi, il primo punto arrivando dal centro dove si può andare al mare. Adesso visto l'ambiente in tanti rinunciano. Per quanto riguarda i lavori in passeggiata, sappiamo che sono fondamentali e avevamo messo in preventivo eventuali ritardi. Ma dovrebbero cercare di velocizzare".

Per quanto riguarda il cantiere sul lungomare, su sollecitazione del Comune proprio pochi giorni fa Ireti ha concordato con l'azienda appaltatrice un arretramento verso ponente - rispetto all'attività di Cantatore, attualmente la più penalizzata - di circa 20 metri, e poi i lavori termineranno tra giugno e luglio liberando completamente l'area.

Poi c'è la questione sicurezza: "Mentre non ho notizie di episodi particolarmente allarmanti come scippi o risse gravi nell'ultimo periodo - commenta Marco Durante, consigliere delegato alla Sicurezza del Municipio Ponente - è vero che ci sono stati segnalati gruppi di 'balordi'. Sono soggetti che spesso arrivano con il treno da altre zone di Genova e scendono soprattutto a Pegli e Voltri. Come Municipio monitoriamo attentamente la situazione, anche se è pur vero che spesso la polizia locale c'è ma è impegnata in altri servizi. Ultimamente capita con una certa frequenza che, a causa di incidenti o code in autostrada, tutto il traffico si riversi sulla viabilità ordinaria e gli agenti che ci sono vengano impiegati per gestirlo".