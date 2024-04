Topi di appartamento cercano di forzare la finestra e si trovano davanti la padrona di casa

Si stava riposando nel suo appartamento quando, improvvisamente, ha sentito dei rumori provenire da fuori e ha visto alcune sagome che cercavano di entrare.

È successo in un appartamento di via Monterosa, a Marassi, dove la padrona di casa si è accorta che alcuni ladri stavano tentando di entrare forzando una porta finestra: la donna, 57 anni, si è messa a urlare e per fortuna ha messo in fuga gli sconosciuti.

Tanta paura, dunque, ma per fortuna i ladri hanno rinunciato al colpo. È stata comunque chiamata la polizia che indaga sul caso.