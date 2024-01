Ladri a casa del calciatore della Samp Depaoli, rubate borse da migliaia di euro

Ladri in casa di Fabio Depaoli, difensore della Samp: approfittando della trasferta dei blucerchiati in provincia di Padova, per la partita contro il Cittadella, due uomini sono entrati nella sua abitazione in centro a Nervi per rubare.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, intorno alle 19,30, la compagna del calciatore che stava rientrando in quel momento quando ha visto due ladri che saltavano giù dal suo terrazzo e scappavano verso la stazione. Entrata in casa, l'ha trovata completamente a soqquadro e ha constatato che mancavano due borse per un valore complessivo di 4mila euro. Per entrare, i due - di cui uno indossava una giacca mimetica - sono passati dal terrazzo forzando la porta finestra.

Sono intervenute sul posto le volanti della polizia e la digos, in quanto si tratta di personaggi noti. Allertata anche la polfer poiché i ladri potrebbero essere scappati a bordo di un treno.

Indagini in corso per trovare i due ladri descritti come uno molto magro e l'altro con addosso una giacca mimetica in stile militare.