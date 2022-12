La raccolta alimentare del Sindacato Autonomo Polizia per le persone in difficoltà

In un momento particolarmente difficile per le famiglie in difficolta? economiche, anche quest’anno il Sindacato Autonomo di Polizia ha deciso di effettuare una raccolta alimentare in favore del Centro di Ascolto Vicariale del Santuario Nostra Signora di Loreto.

"È doveroso dire - spiegano dalla segreteria provinciale Sap - che della comunita? parrocchiale fa parte un nostro collega, il quale fa splendidamente da tramite tra noi e la chiesa. L’accorato appello del parroco don Filippo Tabacco, che si e? rivolto a noi segnalando l’aumento delle persone in difficolta?, nonche? l’arrivo di famiglie provenienti dall’Ucraina, non poteva e non doveva passare inascoltato".

Dunque, pur in tempi ristretti, i poliziotti del Sap hanno contribuito volentieri, raccogliendo un buon quantitativo di generi alimentari che aiuteranno la parrocchia a donare qualche pacco viveri in piu? nella settimana di Natale.

Il gesto non è passato inosservato dalla parrocchia che - tramite una lettera dei volontari della Caritas - ha ringraziato il sindacato: "Il materiale che avete raccolto e donato sarà usato per i pacchi viveri come ogni mese diamo a quanti sono seguiti dal nostro Centro di Ascolto e quanti, comunque, si trovano ad affrontare le difficoltà di questo periodo. A nome di tutti i volontari impegnati e dei nuclei familiari che beneficeranno della vostra generosità, esprimiamo un grande grazie".