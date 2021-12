Spaccio di cocaina a Certosa, 60enne arrestato dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 dicembre, nell’ambito del rafforzamento dei servizi svolti dai carabinieri per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, i militari hanno arrestato a Certosa, in via Jori, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 60 enne algerino con pregiudizi di polizia.

Fermato per un controllo, dopo essere stato identificato e perquisito è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina e di 600 euro in contanti, probabilmente ottenuti con la vendita dello stupefacente.

Questa mattina è stato processato per direttissima. La droga e il denaro sono stati sequestrati.