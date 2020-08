Ruba champagne e aggredisce vigilante, in manette giovane ladro seriale

In manette è finito un ragazzo di 24 anni che allo stesso ipermercato aveva già messo a segno diversi colpi. E proprio la "familiarità" ha consentito ai vigilantes presenti nel centro commerciale di riconoscerlo quando, alle casse, ha pagato alcuni articoli dirigendosi poi verso l'uscita.

Alle uscite però il giovane ha realizzato di essere atteso per un controllo degli acquisti, e ha lasciato cadere la busta della spesa per fuggire. La guardia giurata lo ha raggiunto, ma il ladro lo ha spintonato riuscendo nuovamente a scappare, finchè un uomo che stava facendo la spesa non è intervenuto bloccando la fuga.

La volante giunta sul posto ha arrestato e condotto il giovane in Questura. All’interno della borsa della spesa, oltre la poca merce regolarmente acquistata, vi erano 5 bottiglie di champagne per un valore complessivo di quasi 240 euro.