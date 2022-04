Linea ferroviaria interrotta, uomo investito dal treno

La linea ferroviaria Genova-La Spezia è rimasta interrotta per circa un'ora e mezza nel tardo pomeriggio di venerdì 1 aprile in seguito a un tragico incidente. Intorno alle ore 18.10 il treno IC673 Milano-Livorno ha investito una persona tra Genova Brignole e Quarto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La Polfer ha informato dell'accaduto il magistrato di turno, che ha disposto la sospensione della circolazione su entrambi i binari e i rilievi del caso. Non si esclude l'ipotesi del gesto volontario.

Il via libera alla riapertura della linea, a senso unico alternato su un binario, è arrivato solo intorno alle 19.40. Le forze dell'ordine si sono occupate del riconoscimento della vittima per poi informare i parenti. I treni in viaggio hanno accumulato ritardi.