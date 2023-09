"Favorisca i documenti", ubriaco dà di matto e insulta i carabinieri

Un 25enne originario della Colombia è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione della Maddalena, nel centro storico. L'uomo, ubriaco, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri per un controllo e ha reagito con violenza. Prima ha detto di non volere riferire le proprie generalità, poi ha cominciato a insultare i militari. Inevitabile la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza e rifiuto a fornire indicazioni sulla propria identità.

Nelle scorse ore il comando provinciale dei carabinieri ha effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio, tra centro storico e Sampierdarena. Complessivamente sono state controllate 150 persone, la maggior parte straniere, e sono scattati quattro arresti per ordine di carcerazione.

Gli arrestati, di età compresa tra i 19 e i 56 anni, risultano essere stati condannati definitivamente per reati contro il patrimonio, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, detenzione di sostanze stupefacenti e per aver violato le prescrizioni delle pene alternative alle quali erano sottoposti. Sono stati portati tutti nel carcere di Marassi. Nelle scorse ore i carabinieri hanno anche arrestato un uomo di 38 anni, individuato come il responsabile di una rapina commessa in piazza San Marcellino ai danni di un disabile.