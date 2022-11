Morti di covid nelle rsa, inchiesta verso l’archiviazione

Impossibile stabilire un nesso tra i morti nelle rsa durante la pandemia e le azioni messe in pratica dai singoli istituti. Inoltre, per la procura non ci sarebbero le condizioni per contestare il reato di epidemia e sta dunque per archiviare l'inchiesta sulla strage di anziani nelle case di cura durante l'epidemia da covid-19.

Nel mirino degli investigatori erano finiti sei istituti genovesi: la residenza Anni Azzurri Sacra Famiglia a Rivarolo, il Centro di riabilitazione a Quinto, Residenza Protetta Torriglia, il Don Orione Paverano a San Fruttuoso, la Camandolina e la residenza San Camillo al Righi. Secondo uno studio epidemiologico, visionato dalla procura, nelle case di riposo citate i decessi da febbraio ad aprile 2020 avevano superato anche del duecento percento quelli degli anni precedenti.

Così i pubblici ministeri Stefano Puppo e Daniela Pischetola avevano iscritto nel registro degli indagati il nome di dodici direttori generali e sanitari. Tutti riceveranno una motivata richiesta di archiviazione: pur riconoscendo la situazione contingente legata alle problematiche della gestione covid (mancanza di isolamento e dispositivi di protezione individuale tra le altre), i pm coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Pinto non l'hanno tradotta in contestazioni penali.