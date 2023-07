Rogo sulla strada per i laghetti nel primo giorno di stato di grave pericolosità per incendi

Un incendio ha interessato le alture del ponente nel tardo pomeriggio di sabato 22 luglio: a prendere fuoco, dalle prime informazioni, sarebbero state alcune auto parcheggiate in via Branega, sulla strada per i laghetti di Pra', per motivi da chiarire.

Sul posto immediatamente i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Via Branega, per consentire le operazioni, è stata chiusa alla viabiità dalla polizia locale alle 17,45 e per circa un'ora.

Tutto questo nel primo giorno in cui, in Liguria, è scattato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi: le condizioni climatiche di queste settimane infatti hanno portato e porteranno una più elevata probabilità di innesco e propagazione di incendi. In particolare, non è prudente parcheggiare l'auto fuori dalla strada perché la marmitta calda (può superare i 300 gradi) può appiccare fuoco all'erba secca.