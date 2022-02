Incendio distrugge abitazione a Trensasco

Impegnativo intervento, intorno all'1.30 di venerdì 4 febbraio 2022, per i vigili del fuoco, che si sono recati in forze in via Otrali a Trensasco nel tentativo di domare l'incendio di una casa in fiamme.

Nonostante il tempestivo intervento, purtroppo la casa è andata quasi completamente distrutta, il tetto è crollato. I due residenti si erano messi in salvo autonomamente e un'attigua abitazione è stata evacuata per sicurezza.

Alle 8.30 della mattina seguente le squadre dei vigili del fuoco erano ancora sul posto.