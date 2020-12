Rogo nella stiva, il traghetto per Sardegna rientra in porto

Ore di lavoro, ma alla fine i vigili del fuoco di Genova sono riusciti a spegnere e mettere in sicurezza l'incendio divampato sul traghetto Anthara, partito nella notte in direzione Sardegna e rientrato in porto proprio a causa del fumo che fuoriusciva dalla stiva.

Sul traghetto, ormeggiato a Calata Chiappella, i pompieri hanno individuato la fonte del fumo, un semi-rimorchio a prua che aveva preso fuoco coinvolgendo anche altri sei camion.

Il sistema Antincendi della nave ha permesso di contenere le fiamme, ma per spegnerle del tutto si è reso necessario sbarcare tutti i traghetti. Nessuno è rimasto ferito.