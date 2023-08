Incendio nella scuola, vigili del fuoco in azione

Emergenza a Mignanego verso l'ora di pranzo di venerdì 18 agosto per un incendio scoppiato nel plesso scolastico di via Visegni per motivi da chiarire. Molte le chiamate dei cittadini ai vigili del fuoco, allarmati alla vista del fumo nero e delle fiamme scaturite dall'edificio, poco lontano dalle altre case.

Sul posto - per spegnere l'incendio che ha interessato la palazzina che ospita la scuola d'infanzia, primaria e secondaria - i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari della Croce Verde di Pontedecimo che stanno operando in questo momento.

Secondo le prime informazoni, non dovrebbero esserci feriti.