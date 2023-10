Villa Giuseppina: incendio e intervento dei vigili del fuoco

Preoccupazione nella zona di San Teodoro dove molti residenti hanno visto salire fumo in cielo, sentito odore di bruciato e visto fiamme tra la vegetazione. In tanti hanno chiamato il numero di emergenza.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 9 ottobre 2023 è infatti bruciato, per ragioni in via di accertamento, un cipresso all'interno di Villa Giuseppina tra via Forlì e via Bologna.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme in pochi minuti, la centrale operativa, intorno alle ore 19:10, ha spiegato che la situazione è sotto controllo, ma le squadre sono ancora sul posto per i necessari accertamenti e la bonifica.