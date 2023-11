Appartamento in fiamme, inquilini evacuati

Fiamme all'interno di una palazzina in via Gorizia, verso le 22 di ieri sera, mercoledì 22 novembre.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Genova che hanno spento l'incendio nel giro di un paio d'ore, allontanando i residenti dello stabile.

Il fuoco, da quanto accertato, sarebbe partito dalla camera da letto di un'abitazione per motivi da chiarire, forse per il cortocircuito di qualche apparecchio elettrico. Nello stesso alloggio sono stati riportati diversi danni, dunque gli occupanti - un uomo con l'anziano padre - non hanno potuto ancora fare rientro a casa. Gli altri inquilini del palazzo invece, dopo lo spavento iniziale e l'azione dei vigili del fuoco, sono tornati nei loro appartamenti. Per fortuna, nessun ferito.